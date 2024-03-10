Азербайджан и Армения при делимитации решат вопрос с эксклавными сёлами

В рамках процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией будет решён вопрос перехода под контроль Баку четырёх эксклавных сёл.

Об этом заявили в службе заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

Как передаёт РИА Новости, в настоящее время в рамках деятельности комиссий проводятся работы по созданию нормативно-правовой базы для проведения делимитационных работ.

Как сказано в сообщении, в армянских СМИ «распространяется недостоверная информация, исходящая из правительственных источников» о том, что земли, которые принадлежат 31 селу Армении, якобы находятся под «оккупацией» Азербайджана.

Уточняется, что Азербайджан, не признавая этого, требует освобождения своих «четырёх оккупированных сёл».

7 марта комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией провели седьмую встречу.

8 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван продолжает переговоры по подписанию мирного соглашения с Баку.