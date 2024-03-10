Азербайджан и Армения при делимитации решат вопрос с эксклавными сёлами
Об этом заявили в службе заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.
Как передаёт РИА Новости, в настоящее время в рамках деятельности комиссий проводятся работы по созданию нормативно-правовой базы для проведения делимитационных работ.
Как сказано в сообщении, в армянских СМИ «распространяется недостоверная информация, исходящая из правительственных источников» о том, что земли, которые принадлежат 31 селу Армении, якобы находятся под «оккупацией» Азербайджана.
Уточняется, что Азербайджан, не признавая этого, требует освобождения своих «четырёх оккупированных сёл».
7 марта комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией провели седьмую встречу.
8 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван продолжает переговоры по подписанию мирного соглашения с Баку.