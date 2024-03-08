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МИД Армении: переговоры по подписанию мирного соглашения с Баку продолжаются

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью агентству Anadolu, что Ереван продолжает переговоры по подписанию мирного соглашения с Баку.

Кроме того, Мирзоян выразил уверенность, что заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном пойдёт на пользу как самим странам, так и всему региону.

«Полагаю, что нашим народам необходим мир. Как и другие народы мира, наши народы заслуживают мира, и никто из нас не обречён на вечную вражду. Сейчас у нас действительно есть возможность для достижения мира», — сказал министр.

Ранее на границе Азербайджана и Армении прошла встреча комиссий по делимитации.

Также в Азербайджане заявили о нацеленности на мир с Арменией.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку не планируют атаковать Армению.

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