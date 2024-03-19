Премьер Армении Пашинян заявил об угрозе начала конфликта с Азербайджаном
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«Теперь мы можем уйти отсюда, пойдём и скажем (Баку. — RT), что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнётся война», — цитирует его ТАСС.
По словам Пашиняна, после завершения возможного конфликта жители приграничных территорий зададут ему вопрос, почему он, обладая информацией об угрозе начала военных действий, ничего не предпринял.
Ранее в службе заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщили, что в рамках процесса делимитации между Баку и Ереваном будет решён вопрос перехода под контроль Баку четырёх эксклавных сёл.