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Директор ЗАЭС: после атаки БПЛА ВСУ не нашли критических повреждений

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Критических повреждений инфраструктуры ЗАЭС и нарушений пределов условий безопасной эксплуатации после атаки БПЛА украинских боевиков не зафиксировано.
Директор ЗАЭС: после атаки БПЛА ВСУ не нашли критических повреждений
  • AFP
  • © Andrey BORODULIN

Об этом рассказал директор станции Юрий Черничук.

«Повреждений критической инфраструктуры не зафиксировали. Сейчас проводится осмотр и оценка последствий. Особого влияния технически оказано не было», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что радиационный фон на площадке остался без изменений.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.

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