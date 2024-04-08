Директор ЗАЭС: после атаки БПЛА ВСУ не нашли критических повреждений

Критических повреждений инфраструктуры ЗАЭС и нарушений пределов условий безопасной эксплуатации после атаки БПЛА украинских боевиков не зафиксировано.

Об этом рассказал директор станции Юрий Черничук.

«Повреждений критической инфраструктуры не зафиксировали. Сейчас проводится осмотр и оценка последствий. Особого влияния технически оказано не было», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что радиационный фон на площадке остался без изменений.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.