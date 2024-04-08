Директор ЗАЭС: после атаки БПЛА ВСУ не нашли критических повреждений
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Об этом рассказал директор станции Юрий Черничук.
«Повреждений критической инфраструктуры не зафиксировали. Сейчас проводится осмотр и оценка последствий. Особого влияния технически оказано не было», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что радиационный фон на площадке остался без изменений.
7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.