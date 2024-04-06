В ГУР Украины утверждают, что не атаковали локатор в Приднестровье
В комментарии «Общественному» Юсов заявил, что Украина «не имеет отношения к этому событию» и «не тратила бы ценные дроны» для этого.
5 апреля дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Министерства обороны непризнанного Приднестровья в 6 км от приднестровско-украинской границы. Целью удара была радиолокационная станция, ей нанесены незначительные повреждения.
В прошлый раз воинская часть в Приднестровье была атакована дроном-камикадзе 17 марта. Тогда на объекте произошли взрыв и пожар. Как стало известно позднее, старый нерабочий вертолёт сгорел в результате атаки, это попало на видео.