В ГУР Украины утверждают, что не атаковали локатор в Приднестровье

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил украинским СМИ, что Киев не наносил удар беспилотником по радиолокационной станции в Приднестровье.

В комментарии «Общественному» Юсов заявил, что Украина «не имеет отношения к этому событию» и «не тратила бы ценные дроны» для этого.

5 апреля дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Министерства обороны непризнанного Приднестровья в 6 км от приднестровско-украинской границы. Целью удара была радиолокационная станция, ей нанесены незначительные повреждения.

В прошлый раз воинская часть в Приднестровье была атакована дроном-камикадзе 17 марта. Тогда на объекте произошли взрыв и пожар. Как стало известно позднее, старый нерабочий вертолёт сгорел в результате атаки, это попало на видео.