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МГБ: дрон атаковал радиолокационную станцию в Приднестровье

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Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Министерства обороны Приднестровья в 6 км от приднестровско-украинской границы, целью удара была радиолокационная станция, заявило Министерство государственной безопасности непризнанной республики.
МГБ: дрон атаковал радиолокационную станцию в Приднестровье
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Инцидент произошёл в 14:35 в Рыбницком районе.

«Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении министерства.

В прошлый раз воинская часть в Приднестровье была атакована дроном-камикадзе 17 марта. Тогда на объекте произошли взрыв и пожар.

Как стало известно позднее, старый нерабочий вертолёт сгорел в результате атаки, это попало на видео.

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