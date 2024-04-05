МГБ: дрон атаковал радиолокационную станцию в Приднестровье
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Инцидент произошёл в 14:35 в Рыбницком районе.
«Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении министерства.
В прошлый раз воинская часть в Приднестровье была атакована дроном-камикадзе 17 марта. Тогда на объекте произошли взрыв и пожар.
Как стало известно позднее, старый нерабочий вертолёт сгорел в результате атаки, это попало на видео.