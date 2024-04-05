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В Харькове продолжают раздаваться взрывы

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В Харькове продолжают греметь взрывы, сообщают украинские новостные Telegram-каналы.
В Харькове продолжают раздаваться взрывы
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrine Andi

Воздушная тревога в городе началась примерно в 16:00 мск, с тех пор украинское издание «Общественное» уже трижды сообщило о прогремевших в районе Харькова взрывах.

4 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан, сообщил, что удар российских военных, нанесённый по военным объектам в Харькове, пришёлся по танковому училищу ВСУ с иностранными танками и инструкторами. По информации украинских СМИ, повреждения получили и промышленные предприятия, а также энергетическая инфраструктура.

Как отмечал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, ВСУ готовят Харьков к боевым действиям.

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