Советник Пушилина заявил, что ВСУ готовят Харьков к боевым действиям

ВСУ готовят Харьков к боевым действиям — мирные граждане в панике бегут из города, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Сейчас отмечается некоторая, скажем, миграция гражданского населения из самого Харькова. Они выезжают... Это похоже на панику, которая сейчас царит там. И противник, видимо, старается подготовить город к каким-то боевым действиям», — сказал он РИА Новости.

По словам Гагина, украинские войска усиливают группировку в регионе ближе к границе с Белгородской областью.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе.

Работа метрополитена в Харькове приостановлена.