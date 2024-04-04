Промышленные предприятия и объекты инфраструктуры повреждены в Харькове

Украинское издание «СТРАНА.ua» заявило, что промышленные предприятия и объекты инфраструктуры повреждены в Харькове.

AP

«Повреждения получили гражданские и промышленные предприятия, критическая и энергетическая инфраструктура», — пишет издание в своём Telegram. Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников под Харьковом.