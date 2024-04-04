Промышленные предприятия и объекты инфраструктуры повреждены в Харькове
Украинское издание «СТРАНА.ua» заявило, что промышленные предприятия и объекты инфраструктуры повреждены в Харькове.
- AP
«Повреждения получили гражданские и промышленные предприятия, критическая и энергетическая инфраструктура», — пишет издание в своём Telegram.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников под Харьковом.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: