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РИА Новости: ВС России ударили в Харькове по иностранным танкам и инструкторам

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Удар российских военных, нанесённый по военным объектам в Харькове, пришёлся по танковому училищу ВСУ с иностранными танками и инструкторами.
РИА Новости: ВС России ударили в Харькове по иностранным танкам и инструкторам
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан.

«Под удар попало танковое училище по улице Полтавский Шлях, д. 192 в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — сказал собеседник.

Он добавил, что ещё один удар пришёлся по подстанции, что привело к перебоям света, однако в настоящий момент, по данным агентуры, троллейбусы ходят.

Ранее взрыв прогремел в Харькове.

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