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InfoBRICS: ВС России немедленно уничтожают поставленное Западом вооружение

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ВС России немедленно уничтожают поставленные Западом оружие и бронетехнику на Украине.
InfoBRICS: ВС России немедленно уничтожают поставленное Западом вооружение
  • РИА Новости

«Большая часть... вооружения долго не находится на поле боя, поскольку его быстро уничтожают российские военные», — пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский пожаловался на нехватку оружия от Запада.

Как писало издание The National Interest, страны Североатлантического альянса поставляют Вооружённым силам Украины старое вооружение, которое не помогает украинской армии на поле боя.

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