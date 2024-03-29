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Главком ВСУ Сырский пожаловался на нехватку оружия от Запада

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Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский пожаловался на нехватку оружия от Запада.
Главком ВСУ Сырский пожаловался на нехватку оружия от Запада
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Ukraine Presidency

«Нам не хватает оружия, всё остальное мы способны сделать сами. Мы благодарны нашим партнёрам за каждый снаряд, за каждую тонну горючего. Но для эффективного планирования операций нам нужна предсказуемость таких поставок», — сказал Сырский в интервью агентству «Укринформ».

Он отметил, что в условиях недостатка боеприпасов и оружия «переход к стратегической обороне является логичным решением».

Ранее сообщалось, что правительство Германии за месяц поставило Украине 18 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и боеприпасы для немецких танков Leopard 2A6.

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