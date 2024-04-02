МО: средства ПВО за сутки сбили 41 снаряд РСЗО и 195 БПЛА

Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire и 195 БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Также сбит 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire.

Ранее в Минобороны России заявили, что российскими силами были уничтожены склад авиационных средств поражения ВСУ и цех производства и обслуживания беспилотников.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи.