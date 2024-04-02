ВС России на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи

В Минобороны России заявили, что российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике... бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Андреевка, Антоновка, Красногоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — отмечается в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российскими силами были уничтожены склад авиационных средств поражения ВСУ и цех производства и обслуживания беспилотников.