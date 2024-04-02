Глава Гагаузии заявила, что ей предъявили обвинение по делу двухлетней давности

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что ей предъявили обвинение по делу, открытому два года назад. В прокуратуре политика допрашивали около двух часов.

Выходя из Антикоррупционной прокуратуры, Гуцул рассказала, что в ведомство её пригласил на прошлой неделе прокурор Геннадий Епуре.

«Рассчитывали на более короткое время, но нас здесь задержали на четыре часа. Я предполагала, что дело, которое было сфабриковано фактически два года назад в отношении меня и партии «Шор», пойдёт в ускоренном виде, но что настолько, не предполагала», — цитирует Гуцул Sputnik Молдова.

Глава Гагаузии подчеркнула, что все лица, которые причастны к этому делу, которое было начато «по указанию Майи Санду и правящей партии», установлены.

«Все правоохранительные органы ответят за такое давление, партия PAS не вечна», — заявила Гуцул.

Евгения Гуцул ранее потребовала публичных извинений от Майи Санду за постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения. Юристы Гуцул готовят иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации политика.

Санду ранее отказалась подписывать указ о назначении Гуцул членом правительства страны. Глава государства считает, что Гуцул «работает на преступную группировку» — так Санду называет оппозиционную партию «Шор», запрещённую в стране усилиями властей.