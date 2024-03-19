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Глава Гагаузии обратится в суд из-за клеветы, высказанной Санду в её адрес

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что её юристы готовят иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации против президента Молдавии Майи Санду, обвинив её в распространении клеветы.
Глава Гагаузии обратится в суд из-за клеветы, высказанной Санду в её адрес
  • © Sputnik/РИА Новости

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

По словам Гуцул, результаты выборов были признаны всеми законными органами Молдавии и подконтрольные Санду прокуроры и СИБ не оспорили в суде результаты голосования.

«Всё, что осталось у Санду, — это голословные обвинения, оскорбления, зависть и нападки... Я была демократически избрана и утверждена в должности башкана для защиты прав, интересов и полномочий жителей автономии», — написала она.

Гуцул также сообщила о приготовлении иска по защите чести и достоинства против Санду за «ложь и клевету, распространённую на пресс-конференции 18 марта 2024 года».

Ранее Санду отказалась подписывать указ о назначении Гуцул членом правительства страны. Глава государства считает, что Гуцул «работает на преступную группировку» — так Санду называет оппозиционную партию «Шор», запрещённую в стране усилиями властей.

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