Глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул потребовала публичных извинений от молдавского президента Майи Санду за постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения.

По словам Гуцул, «постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения в отношении первых лиц Гагаузии уже стали неотъемлемым элементом» публичных выступлений Санду.

«Сегодня мною было подано предварительное заявление в отношении гражданки Санду о защите чести и достоинства. Мы требуем публичных извинений и опровержения», — отметила Гуцул в своём Telegram-канале.

Ранее Гуцул сообщила, что её юристы готовят иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации против президента Молдавии Майи Санду, обвинив её в распространении клеветы.