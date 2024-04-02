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«СТРАНА.ua»: кадровые чистки в окружении Зеленского говорят о влиянии Ермака

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Кадровые решения Владимира Зеленского символизируют усиление позиций главы офиса президента Андрея Ермака как второго по влиянию человека на Украине, пишет украинское издание «СТРАНА.ua».
«СТРАНА.ua»: кадровые чистки в окружении Зеленского говорят о влиянии Ермака
  • Gettyimages.ru

«К настоящему времени на Банковой уволены все заместители главы офиса президента, которые были назначены не при Ермаке», — напоминают журналисты.

По мнению политолога Константина Бондаренко, Ермак «вычищает структуру ОП от чуждых ему элементов».

Как отметил другой аналитик Руслан Бортник, на Украине можно видеть оформление новой модели управления страной, когда главный орган — офис президента, «а Ермак в нём исполняет функции главы правительства Зеленского».

О начале кадровых перестановок в офисе Зеленского стало известно в пятницу, 29 марта. Они коснулись замглавы офиса Зеленского Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Среди уволенных чиновников офиса Зеленского оказались также его внештатные советники.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что увольнения связаны с оптимизацией штата.

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