На Украине объяснили увольнение чиновников оптимизацией офиса Зеленского

Увольнения украинских чиновников связаны с оптимизацией штата офиса Владимира Зеленского, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«Сегодняшние увольнения советников и помощников президента связаны с оптимизацией штата... Зеленский ожидает подобных усилий и от других органов власти», — цитирует его «РБК-Украина».

О начале кадровых перестановок в офисе Зеленского стало известно в пятницу, 29 марта. Они коснулись замглавы офиса Зеленского Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

Среди уволенных чиновников офиса Зеленского оказались также его внештатные советники.