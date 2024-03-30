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На Украине объяснили увольнение чиновников оптимизацией офиса Зеленского

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Увольнения украинских чиновников связаны с оптимизацией штата офиса Владимира Зеленского, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
На Украине объяснили увольнение чиновников оптимизацией офиса Зеленского
  • AP

«Сегодняшние увольнения советников и помощников президента связаны с оптимизацией штата... Зеленский ожидает подобных усилий и от других органов власти», — цитирует его «РБК-Украина».

О начале кадровых перестановок в офисе Зеленского стало известно в пятницу, 29 марта. Они коснулись замглавы офиса Зеленского Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

Среди уволенных чиновников офиса Зеленского оказались также его внештатные советники.

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