Зеленский уволил ещё несколько чиновников своего офиса

Владимир Зеленский устроил новые чистки в своём офисе, сняв с должностей ряд чиновников. В их числе оказался его первый помощник Сергей Шефир.

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Среди уволенных чиновников офиса Зеленского оказались также его нештатные советники Олег Устенко, Сергей Трофимов и Михаил Радуцкий. Помимо них, должностей лишились советник-уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая и уполномоченный по вопросам волонтёрской деятельности Наталья Пушкарёва. Соответствующие указы размещены на сайте Зеленского. О начале кадровых перестановок в офисе Зеленского стало известно в пятницу, 29 марта. Они коснулись замглавы офиса Зеленского Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.