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Зеленский уволил ещё несколько чиновников своего офиса

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Владимир Зеленский устроил новые чистки в своём офисе, сняв с должностей ряд чиновников. В их числе оказался его первый помощник Сергей Шефир.
Зеленский уволил ещё несколько чиновников своего офиса
  • Gettyimages.ru

Среди уволенных чиновников офиса Зеленского оказались также его нештатные советники Олег Устенко, Сергей Трофимов и Михаил Радуцкий.

Помимо них, должностей лишились советник-уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая и уполномоченный по вопросам волонтёрской деятельности Наталья Пушкарёва.

Соответствующие указы размещены на сайте Зеленского.

О начале кадровых перестановок в офисе Зеленского стало известно в пятницу, 29 марта. Они коснулись замглавы офиса Зеленского Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

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