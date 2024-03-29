Зеленский провёл кадровые перестановки в своём офисе
- AP
- © Ukrainian Presidential Press Office
С должностей заместителей главы офиса президента уволены Андрей Смирнов и Алексей Днепров, их заменят Елена Ковальская и Ирина Мудрая.
О причинах решения не сообщается.
29 марта Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдавии. Перед этим 26 марта он снял с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
Это произошло после того, как Данилов в эфире украинского телеканала пренебрежительно исказил имя спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя.