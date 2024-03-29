Владимир Зеленский провёл кадровые перестановки в своём офисе, следует из опубликованных указов на официальном сайте.

С должностей заместителей главы офиса президента уволены Андрей Смирнов и Алексей Днепров, их заменят Елена Ковальская и Ирина Мудрая.

О причинах решения не сообщается.

29 марта Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдавии. Перед этим 26 марта он снял с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Это произошло после того, как Данилов в эфире украинского телеканала пренебрежительно исказил имя спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя.