Зеленский уволил Шевченко с должности посла Украины в Молдавии
Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдавии. Указ уже подписан и появился на сайте Зеленского.
- globallookpress.com
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Кто заменит дипломата — пока неизвестно.
Глава Министерства внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос ранее сообщил, что Кишинёв поможет Киеву в борьбе с бегством украинцев от мобилизации.
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