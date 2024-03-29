Зеленский уволил Шевченко с должности посла Украины в Молдавии

Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдавии. Указ уже подписан и появился на сайте Зеленского.

globallookpress.com

© Ukraine Presidency

Кто заменит дипломата — пока неизвестно. Глава Министерства внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос ранее сообщил, что Кишинёв поможет Киеву в борьбе с бегством украинцев от мобилизации.