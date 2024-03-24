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Власти Молдавии помогут Киеву бороться с бегством уклонистов

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Кишинёв поможет Киеву в борьбе с бегством украинцев от мобилизации. С соответствующим заявлением выступил глава Министерства внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос.
Власти Молдавии помогут Киеву бороться с бегством уклонистов
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

По его словам, граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет «пытаются спасти свою жизнь» и нелегально пересекают государственную границу.

«Мы обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о восстановлении совместного патрулирования в Приднестровском регионе с украинской стороны. Таким образом мы предотвратим и сдержим эту нелегальную миграцию», — заявил Эфрос в интервью Ziarul de Gardă.

Ранее командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк пожаловался на плохое отношение украинцев к военкомам.

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