Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о роли Киева в теракте в «Крокусе»

Владимир Зеленский усмехнулся, когда отвечал на вопрос о причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Вопрос о роли Киева в теракте в «Крокусе» прозвучал в интервью Зеленского американскому телеканалу CBS News. Отвечая на него, Зеленский улыбнулся.

«Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберёмся», — произнёс он с усмешкой. Фрагмент интервью публикует Sputnik Ближнее зарубежье.

Ранее депутат Европейского парламента от Нидерландов Марсел де Грааф заявил, что Украина спланировала и профинансировала теракт в «Крокусе».

В Следственном комитете России заявили, что террористы, устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, после нападения направлялись в Киев.

Также следователи заявили, что в ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье было выявлено, что террористы связаны с украинскими националистами.