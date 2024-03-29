Украина спланировала и профинансировала теракт в «Крокусе», заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

По мнению политика, именно из-за причастности Киева впоследствии появилась «обезьянья легенда об оплаченной Россией пропаганде».

«Потому что мы должны продолжать ненавидеть их, потому что наши дети скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты», — написал он в Х.

Молодые люди из ДНР ранее рассказали корреспонденту RT Хассану Нассру о попытках киевских властей завербовать их для совершения терактов.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не может исключать причастности Киева к теракту в «Крокусе».