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Лавров: Россия не может исключать причастности Киева к теракту в «Крокусе»

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Москва не может исключать причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По словам министра, Запад подозрительно активно убеждает российскую сторону, причём не только публично, но и в контактах по линии дипмиссий, что не надо подозревать Киев, при этом не объясняя почему.

«Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, такой вопрос всегда задаётся, когда совершаются преступления, которые предстоит раскрыть, мы не можем исключать Украину», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что переданная России в марте информация о террористической угрозе была чёткой и детальной.

Молодые люди из ДНР рассказали корреспонденту RT Хассану Нассру о попытках киевских властей завербовать их для совершения терактов.

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