Лавров: Россия не может исключать причастности Киева к теракту в «Крокусе»
Об этом он сказал в интервью «Известиям».
По словам министра, Запад подозрительно активно убеждает российскую сторону, причём не только публично, но и в контактах по линии дипмиссий, что не надо подозревать Киев, при этом не объясняя почему.
«Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, такой вопрос всегда задаётся, когда совершаются преступления, которые предстоит раскрыть, мы не можем исключать Украину», — подчеркнул он.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что переданная России в марте информация о террористической угрозе была чёткой и детальной.
Молодые люди из ДНР рассказали корреспонденту RT Хассану Нассру о попытках киевских властей завербовать их для совершения терактов.