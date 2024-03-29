Лавров: Россия не может исключать причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Москва не может исключать причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По словам министра, Запад подозрительно активно убеждает российскую сторону, причём не только публично, но и в контактах по линии дипмиссий, что не надо подозревать Киев, при этом не объясняя почему.

«Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, такой вопрос всегда задаётся, когда совершаются преступления, которые предстоит раскрыть, мы не можем исключать Украину», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что переданная России в марте информация о террористической угрозе была чёткой и детальной.

Молодые люди из ДНР рассказали корреспонденту RT Хассану Нассру о попытках киевских властей завербовать их для совершения терактов.