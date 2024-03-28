RT: киевские власти пытаются вербовать молодёжь в ДНР для совершения терактов

Молодые люди из Донецкой Народной Республики рассказали корреспонденту RT Хассану Нассру о попытках киевских властей завербовать их для совершения терактов.

По словам собеседников телеканала, в сообщениях им обещают много заплатить.

Так, один из местных жителей, Егор, рассказал, что 25 марта в Telegram он получил сообщение с «левого» аккаунта. Ему предложили 1,5 млн рублей за то, чтобы он устроил теракт в школе Новоазовска. Такое же сообщение пришло и его другу.

Студент из Донецка Иван называет происходящее низостью.

«Кроме того как вербовать молодёжь, они не могут никому больше это предложить», — указал он.

Ранее в СК России заявили, что в распоряжении ведомства имеются данные о поступлении исполнителям теракта в «Крокусе» значительных сумм денег и криптовалюты с Украины.