Жители Гагаузии вышли на протест в ожидании приезда Санду в регион

В Гагаузии местные жители вышли на протест в ожидании приезда президента Молдавии Майи Санду в автономию. На место акции также прибыло несколько экипажей полиции.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул ранее потребовала публичных извинений от Майи Санду за постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения. Юристы Гуцул готовят иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации политика.

Санду ранее отказалась подписывать указ о назначении Гуцул членом правительства страны. Глава государства считает, что Гуцул «работает на преступную группировку» — так Санду называет оппозиционную партию «Шор», запрещённую в стране усилиями властей.