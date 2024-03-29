Жители Гагаузии вышли на протест в ожидании приезда Санду в регион
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул ранее потребовала публичных извинений от Майи Санду за постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения. Юристы Гуцул готовят иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации политика.
Санду ранее отказалась подписывать указ о назначении Гуцул членом правительства страны. Глава государства считает, что Гуцул «работает на преступную группировку» — так Санду называет оппозиционную партию «Шор», запрещённую в стране усилиями властей.