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Жители Гагаузии вышли на протест в ожидании приезда Санду в регион

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В Гагаузии местные жители вышли на протест в ожидании приезда президента Молдавии Майи Санду в автономию. На место акции также прибыло несколько экипажей полиции.
Жители Гагаузии вышли на протест в ожидании приезда Санду в регион
  • AFP
  • © Michal Cizek

Глава Гагаузии Евгения Гуцул ранее потребовала публичных извинений от Майи Санду за постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения. Юристы Гуцул готовят иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации политика.

Санду ранее отказалась подписывать указ о назначении Гуцул членом правительства страны. Глава государства считает, что Гуцул «работает на преступную группировку» — так Санду называет оппозиционную партию «Шор», запрещённую в стране усилиями властей.

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