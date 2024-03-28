Военкор RT показал, как операторы FPV-дронов наносят удары по ВСУ на Днепре

Военкор RT Филипп Прокудин показал, как российские бойцы не дают ВСУ высадиться на российский берег Днепра: по ним наносятся удары FPV-дронами.

Одним из первых, кто начал работу с этими БПЛА, был военный с позывным Мечта. Посмертно он получил звание Героя России. Его меткость и упорство стали примером для боевых товарищей.

Когда потеряли Мечту, его дело продолжилось: бойцы стали злее, активнее и показывают высокие результаты, рассказал его сослуживец.

Вдова Мечты также помогает армии: она волонтёр и собирает средства на запчасти для дронов-камикадзе. По её словам, производители БПЛА «Упырь» решили сделать дроны в честь её супруга: «Чтобы даже после гибели Мечта летал и продолжал уничтожать».

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27 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы России по наводке подпольщиков уничтожили артиллерийскую установку и группу украинских войск по управлению беспилотниками на правом берегу Днепра.