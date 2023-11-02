RT в Telegram
Подпишись

В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 лодок и около 100 бойцов ВСУ

Короткая ссылка
В зоне спецоперации во время выполнения задачи погиб российский боец с позывным Мечта, он работал оператором FPV-дронов и с июля уничтожил на Днепре 19 лодок ВСУ и около 100 украинских военных.
В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 лодок и около 100 бойцов ВСУ
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщил ТАСС представитель предприятия-производителя FPV-дрона «Упырь», на базе которого военнослужащий проходил обучение на оператора.

«Мечта прошёл у нас полный курс обучения на оператора FPV-дрона, был очень талантливым и профессиональным специалистом, мы постоянно были на связи», — рассказали агентству.

У себя в подразделении Мечта выполнял задачи по разведке и по прикрытию сослуживцев. Он, в частности, «накрывал» миномётные расчёты противника и останавливал попытки ВСУ пересечь Днепр.

«На его счету не менее 19 лодок с июля, это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка 100 военнослужащих», — рассказали на предприятии.

Однажды оператор работал почти двое суток непрерывно, тогда им были уничтожены восемь лодок украинских войск, которые пытались пересечь Днепр.

В день гибели Мечта продолжал выполнять задачи в условиях сильных обстрелов, используя дроны. Это вынуждало его находиться ближе к линии боевого столкновения. Вместе с ним погиб военнослужащий с позывным Свят, с которым они работали в связке, пишет агентство.

Мечта в ходе СВО был награждён медалью «За отвагу», отметил собеседник.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить