В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 лодок и около 100 бойцов ВСУ

В зоне спецоперации во время выполнения задачи погиб российский боец с позывным Мечта, он работал оператором FPV-дронов и с июля уничтожил на Днепре 19 лодок ВСУ и около 100 украинских военных.

Об этом сообщил ТАСС представитель предприятия-производителя FPV-дрона «Упырь», на базе которого военнослужащий проходил обучение на оператора.

«Мечта прошёл у нас полный курс обучения на оператора FPV-дрона, был очень талантливым и профессиональным специалистом, мы постоянно были на связи», — рассказали агентству.

У себя в подразделении Мечта выполнял задачи по разведке и по прикрытию сослуживцев. Он, в частности, «накрывал» миномётные расчёты противника и останавливал попытки ВСУ пересечь Днепр.

«На его счету не менее 19 лодок с июля, это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка 100 военнослужащих», — рассказали на предприятии.

Однажды оператор работал почти двое суток непрерывно, тогда им были уничтожены восемь лодок украинских войск, которые пытались пересечь Днепр.

В день гибели Мечта продолжал выполнять задачи в условиях сильных обстрелов, используя дроны. Это вынуждало его находиться ближе к линии боевого столкновения. Вместе с ним погиб военнослужащий с позывным Свят, с которым они работали в связке, пишет агентство.

Мечта в ходе СВО был награждён медалью «За отвагу», отметил собеседник.