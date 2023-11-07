Погибших в бою операторов дронов Мечту и Свята представят к званию Героя России

Власти представят к присвоению звания Героя России двоих российских военных с позывными Мечта и Свят (Никита Мечтанов и Вячеслав Пастухов), которые работали операторами FPV-дронов в зоне СВО и погибли во время боя.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Оба наших воина погибли 30 октября под посёлком Крынки Херсонской области», — сказал он.

Никита Мечтанов был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе, отметил глава города. С июля по октябрь он уничтожил 19 быстроходных лодок, четыре пикапа, шесть грузовых машин, пять купольных камер, семь миномётных расчётов и до 100 человек живой силы, рассказал Развожаев.

«За ним буквально охотились укронацисты», — заявил он.

Вячеслав Пастухов в своём последнем бою под плотным артиллерийским обстрелом противника сделал три выхода к переднему краю обороны, уничтожил две лодки с ДРГ до 18 человек и успешно применил FPV-дрон, уничтожив до 20 человек наступающей пехоты врага, добавил губернатор.

2 ноября стало известно, что в зоне спецоперации во время выполнения задачи погиб российский боец с позывным Мечта, который работал оператором FPV-дронов и с июля уничтожил на Днепре 19 лодок ВСУ и около 100 украинских военных.

Вместе с ним погиб военнослужащий с позывным Свят, с которым они работали в связке.