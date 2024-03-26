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Российский коптер заснял, как ВСУ выбросили тела своих сослуживцев в лесополосе

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Разведывательный коптер ВС России заснял на видео попытки украинских военных скрыть потери ВСУ: эвакуационная команда войск Украины сбросила тела погибших товарищей в лесопосадке. Как сообщает источник в российских силовых структурах, это делается для того, чтобы не выплачивать денежные компенсации родственникам погибших.
Российский коптер заснял, как ВСУ выбросили тела своих сослуживцев в лесополосе
  • Gettyimages.ru

Инцидент произошёл на Херсонском направлении, там армия России нанесла удары по объекту ВСУ на линии соприкосновения.

На видео показано, как военные погрузили тела товарищей, которые ещё могли быть живы, в пикап, заехали в лесополосу и выбросили их там.

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Вооружённые силы России продолжают выдавливать украинские войска с занимаемых позиций в зоне специальной военной операции. По его данным, военные потери украинской армии с начала текущего года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения.

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