Российский коптер заснял, как ВСУ выбросили тела своих сослуживцев в лесополосе

Разведывательный коптер ВС России заснял на видео попытки украинских военных скрыть потери ВСУ: эвакуационная команда войск Украины сбросила тела погибших товарищей в лесопосадке. Как сообщает источник в российских силовых структурах, это делается для того, чтобы не выплачивать денежные компенсации родственникам погибших.

Инцидент произошёл на Херсонском направлении, там армия России нанесла удары по объекту ВСУ на линии соприкосновения.

На видео показано, как военные погрузили тела товарищей, которые ещё могли быть живы, в пикап, заехали в лесополосу и выбросили их там.

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Вооружённые силы России продолжают выдавливать украинские войска с занимаемых позиций в зоне специальной военной операции. По его данным, военные потери украинской армии с начала текущего года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения.