Российский коптер заснял, как ВСУ выбросили тела своих сослуживцев в лесополосе
- Gettyimages.ru
Инцидент произошёл на Херсонском направлении, там армия России нанесла удары по объекту ВСУ на линии соприкосновения.
На видео показано, как военные погрузили тела товарищей, которые ещё могли быть живы, в пикап, заехали в лесополосу и выбросили их там.
20 марта министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Вооружённые силы России продолжают выдавливать украинские войска с занимаемых позиций в зоне специальной военной операции. По его данным, военные потери украинской армии с начала текущего года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения.