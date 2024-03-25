В МИД Ирана назвали сказками заявления о якобы отправке оружия в Россию

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем заявил, что заявления о якобы имеющей место отправке России иранского вооружения для применения его против Украины являются сказками.

Об этом информирует МИД Ирана.

Как передаёт РИА Новости, министр назвал повторение заявлений об отправке оружия Ирана для использования против Киева «сочинением сказок» и надоедливыми и безосновательными утверждениями.

В январе официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не нарушает международные обязательства, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и КНДР.

15 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США рассматривают расширение санкций на фоне углубления военно-технического сотрудничества России и Ирана.