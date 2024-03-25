В МИД Ирана назвали сказками заявления о якобы отправке оружия в Россию
Об этом информирует МИД Ирана.
Как передаёт РИА Новости, министр назвал повторение заявлений об отправке оружия Ирана для использования против Киева «сочинением сказок» и надоедливыми и безосновательными утверждениями.
В январе официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не нарушает международные обязательства, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и КНДР.
15 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США рассматривают расширение санкций на фоне углубления военно-технического сотрудничества России и Ирана.