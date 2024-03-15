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Кирби: США рассматривают расширение санкций за сотрудничество России и Ирана

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США рассматривают расширение санкций на фоне расширения военно-технического сотрудничества России и Ирана, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби: США рассматривают расширение санкций за сотрудничество России и Ирана
  • © AP Photo / Patrick Semansky

«Мы готовы ответить быстро и скоординировано, в том числе новыми и значительными мерами против Ирана... Мы рассматриваем целый ряд вариантов, дополнительные санкции будут в числе этих вариантов», — цитирует его ТАСС.

Ранее по итогам саммита страны G7 в совместном коммюнике пригрозили странам и компаниям, оказывающим поддержку России в украинском конфликте, ограничительными мерами.

Лидеры G7 также призвали воздержаться от поддержки российского ВПК и осудили действия КНДР и Ирана, так как полагают, что эти страны поставляют России оружие.

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