Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, где погибло большое количество людей.

«Президент Казахстана также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

По поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.

Токаев осудил теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Спецназ Росгвардии и ФСБ проводят штурм «Крокус Сити Холла».

RT ведёт онлайн-трансляцию.