Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
«Президент Казахстана также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.
По поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.
Токаев осудил теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.
Спецназ Росгвардии и ФСБ проводят штурм «Крокус Сити Холла».
RT ведёт онлайн-трансляцию.