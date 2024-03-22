Президент Казахстана Токаев осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
- РИА Новости
«Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве», — заявил он.
Токаев призвал страны — члены ООН заявить о единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.
Спецназ Росгвардии и ФСБ проводят штурм «Крокус Сити Холла».
RT ведёт онлайн-трансляцию.