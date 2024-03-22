Президент Казахстана Токаев осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

«Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве», — заявил он.

Токаев призвал страны — члены ООН заявить о единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Спецназ Росгвардии и ФСБ проводят штурм «Крокус Сити Холла».

RT ведёт онлайн-трансляцию.