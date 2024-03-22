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LCI: ВСУ не хватает средств ПВО и Запад ничем не может помочь

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Бывший Верховный главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе Жан-Поль Паломерос сообщил, что украинской армии не хватает средств ПВО для перехвата ракет ВС России и Запад не может исправить это.
LCI: ВСУ не хватает средств ПВО и Запад ничем не может помочь
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует LCI.

По его словам, Киев уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств ПВО и менее успешно перехватывает ракеты российских войск.

Решить эту проблему могут только Соединённые Штаты, так как Европа не может в краткосрочной перспективе производить вооружения данного типа, добавил Паломерос.

При этом даже там значительно ускорить производство систем, с которыми научились работать на Украине, непросто, сказал он.

Ранее Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в проблемах украинской армии с боеприпасами и назвал это позором Европы.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак призвал Запад предоставить Украине ПВО в сжатые сроки.

22 марта в Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО и авиация за неделю сбили украинский вертолёт Ми-8, 992 беспилотника, а также снаряды РСЗО.

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