LCI: ВСУ не хватает средств ПВО и Запад ничем не может помочь
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Об этом информирует LCI.
По его словам, Киев уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств ПВО и менее успешно перехватывает ракеты российских войск.
Решить эту проблему могут только Соединённые Штаты, так как Европа не может в краткосрочной перспективе производить вооружения данного типа, добавил Паломерос.
При этом даже там значительно ускорить производство систем, с которыми научились работать на Украине, непросто, сказал он.
Ранее Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в проблемах украинской армии с боеприпасами и назвал это позором Европы.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак призвал Запад предоставить Украине ПВО в сжатые сроки.
22 марта в Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО и авиация за неделю сбили украинский вертолёт Ми-8, 992 беспилотника, а также снаряды РСЗО.