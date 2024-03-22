Зеленский обвинил ЕС в проблемах ВСУ с боеприпасами и назвал это позором Европы

Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в проблемах украинской армии с боеприпасами и назвал это позором Европы.

Как говорится в материале Tagesschau, Зеленский в видеообращении к лидерам стран Евросоюза настойчиво просил усилить военную поддержку.

Он назвал использование солдатами ВСУ артиллерии на передовой «позором для Европы в том смысле, что она может сделать больше».

Накануне сообщалось, что Южная группировка войск уничтожила склады с боеприпасами и личным составом украинской армии на Авдеевском направлении.

20 марта украинский министр обороны Рустем Умеров по итогам заседания контактной группы по поддержке Украины заявил, что Киев получит артиллерийские боеприпасы и больше ракет для систем ПВО.