Минобороны: российская ПВО за неделю сбила 992 дрона
- РИА Новости
В частности, были уничтожены 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Град», «Ольха» и «Ураган».
Также сообщается, что ВС России уничтожили за неделю девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства.
Ранее специалист отряда подготовки операторов БПЛА группировки войск «Юг» с позывным Ярс рассказал, что украинские военные используют простые дроны-приманки, чтобы попытаться вскрыть системы ПВО России.