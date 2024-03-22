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Минобороны: российская ПВО за неделю сбила 992 дрона

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В Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО и авиация за неделю сбили украинский вертолёт Ми-8, 992 беспилотника, а также снаряды РСЗО.
Минобороны: российская ПВО за неделю сбила 992 дрона
  • РИА Новости

В частности, были уничтожены 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Град», «Ольха» и «Ураган».

Также сообщается, что ВС России уничтожили за неделю девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства.

Ранее специалист отряда подготовки операторов БПЛА группировки войск «Юг» с позывным Ярс рассказал, что украинские военные используют простые дроны-приманки, чтобы попытаться вскрыть системы ПВО России.

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