Минобороны: российская ПВО за неделю сбила 992 дрона

В Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО и авиация за неделю сбили украинский вертолёт Ми-8, 992 беспилотника, а также снаряды РСЗО.

РИА Новости

В частности, были уничтожены 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Град», «Ольха» и «Ураган». Также сообщается, что ВС России уничтожили за неделю девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства. Ранее специалист отряда подготовки операторов БПЛА группировки войск «Юг» с позывным Ярс рассказал, что украинские военные используют простые дроны-приманки, чтобы попытаться вскрыть системы ПВО России.