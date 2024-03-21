Специалист по БПЛА: ВСУ используют дроны-приманки для выявления средств ПВО
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«Такие дроны предназначены для вскрытия слабых мест нашей системы ПВО», — сказал он РИА Новости.
Такие дроны сделаны из дешёвых деталей, оснащены двигателем внутреннего сгорания и топливным баком, а также полётным контроллером.
«Он сделан нерадиопрозрачным, на него специально нанесена фольга, чтобы он максимально светился в наших РЛС... Он дрон-мишень», — заключил собеседник агентства.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что в настоящий момент для украинского командования приоритетом является развитие применения беспилотных летательных аппаратов.