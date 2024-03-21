RT в Telegram
Подпишись

Политолог объяснил принятие на Украине закона о праве военных на соцзащиту

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Политолог Александр Дудчак в беседе с RT отметил, что принятый Верховной радой законопроект об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на соцзащиту является попыткой успокоить жителей страны.
Политолог объяснил принятие на Украине закона о праве военных на соцзащиту
  • AP

«Попытка успокоить людей, сказать, что всё замечательно. Решили поговорить о выплатах, потому что недоверие к государству очень серьёзное. Мы видим, как от военкомов народ просто бежит. Это попытка сказать: «Идите воевать, а мы вам что-то в очередной раз пообещаем», — считает Дудчак.

Кроме того, он сравнил Украину с «чёрной дырой». 

«Туда сколько денег не вбрось, всё бессмысленно. Поэтому (страны Запада. — RT) говорят о том, что нужно полностью прекратить грантовую поддержку и перевести всё на кредиты... Слишком уж большая разница между реальными цифрами и теми, о которых говорит колониальная администрация», — заключил политолог.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Верховная рада Украины приняла законопроект по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, которым установлена денежная выплата в размере 15 млн гривен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить