Политолог объяснил принятие на Украине закона о праве военных на соцзащиту

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT отметил, что принятый Верховной радой законопроект об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на соцзащиту является попыткой успокоить жителей страны.

«Попытка успокоить людей, сказать, что всё замечательно. Решили поговорить о выплатах, потому что недоверие к государству очень серьёзное. Мы видим, как от военкомов народ просто бежит. Это попытка сказать: «Идите воевать, а мы вам что-то в очередной раз пообещаем», — считает Дудчак.

Кроме того, он сравнил Украину с «чёрной дырой».

«Туда сколько денег не вбрось, всё бессмысленно. Поэтому (страны Запада. — RT) говорят о том, что нужно полностью прекратить грантовую поддержку и перевести всё на кредиты... Слишком уж большая разница между реальными цифрами и теми, о которых говорит колониальная администрация», — заключил политолог.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Верховная рада Украины приняла законопроект по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, которым установлена денежная выплата в размере 15 млн гривен.