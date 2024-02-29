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Пленный ВСУ обвинил Зеленского в занижении потерь

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Владимир Зеленский пытается скрыть огромные потери ВСУ в зоне специальной военной операции и занижает цифры, заявил пленный украинский военнослужащий.
Пленный ВСУ обвинил Зеленского в занижении потерь
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

На кадрах опубликованного Министерством обороны России видеоролика он рассказал, что украинская армия потеряла много бойцов. По словам военнопленного, позиции ВСУ постоянно подвергаются артиллерийским ударам и атакам беспилотников.

«Мне только что показали интервью Зеленского. Он говорит, что за два года 31 тысяча потерь. Какая 31 тысяча потерь? Это нереально. Даже меня, необученного пограничника, отправили на передок затыкать дыры. Куда наша армия делась?» — удивился он.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что с начала проведения СВО потери украинской армии превысили 444 тыс. военнослужащих.

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