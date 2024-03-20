В Раде из-за нехватки голосов начали снимать с рассмотрения законопроекты
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Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Ярослав Железняк.
В том числе был снят с рассмотрения внесённый Владимиром Зеленским законопроект о двойном гражданстве.
«Безудержный потенциал в Раде продолжается», — написал Железняк.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко использовал неприличные слова, чтобы описать ситуацию в парламенте с законопроектом о мобилизации.
До этого он заявил о парламентском кризисе, говоря о поправках к закону о мобилизации на Украине.