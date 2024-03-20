В Раде из-за нехватки голосов начали снимать с рассмотрения законопроекты

В Верховной раде Украины из-за нехватки голосов начали снимать с повестки дня законопроекты, которые планировалось рассмотреть.

Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Ярослав Железняк.

В том числе был снят с рассмотрения внесённый Владимиром Зеленским законопроект о двойном гражданстве.

«Безудержный потенциал в Раде продолжается», — написал Железняк.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко использовал неприличные слова, чтобы описать ситуацию в парламенте с законопроектом о мобилизации.

До этого он заявил о парламентском кризисе, говоря о поправках к закону о мобилизации на Украине.