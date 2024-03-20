WP: Украина не может сама производить столько оружия, сколько ей даёт Запад
- AP
- © Efrem Lukatsky
Об этом пишет газета The Washington Post.
«Местного производства недостаточно, чтобы компенсировать потерю международной поддержки, особенно оружия из США», — говорится в публикации.
Автор статьи отметил, что Вооружённые силы Украины нуждаются в высокотехнологичных системах вооружения. При этом подчёркивается, что Украина не может производить такое оружие сама.
Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что западная финансовая и военная помощь Киеву не сможет помочь Вооружённым силам Украины остановить продвижение российских войск.