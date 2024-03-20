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WP: Украина не может сама производить столько оружия, сколько ей даёт Запад

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Производственных мощностей на Украине недостаточно для того, чтобы компенсировать снижение военной помощи со стороны Европейского союза и Соединённых Штатов.
WP: Украина не может сама производить столько оружия, сколько ей даёт Запад
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом пишет газета The Washington Post.

«Местного производства недостаточно, чтобы компенсировать потерю международной поддержки, особенно оружия из США», — говорится в публикации. 

Автор статьи отметил, что Вооружённые силы Украины нуждаются в высокотехнологичных системах вооружения. При этом подчёркивается, что Украина не может производить такое оружие сама.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что западная финансовая и военная помощь Киеву не сможет помочь Вооружённым силам Украины остановить продвижение российских войск.

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