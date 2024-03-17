Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что западная финансовая и военная помощь Киеву не сможет помочь Вооружённым силам Украины остановить продвижение российских войск.

Об этом Дэвис заявил в эфире The Hill TV.

Он напомнил, что с начала специальной военной операции Европейский союз и Соединённые Штаты передали Украине в общей сложности $200 млрд, а также тысячи единиц военной техники.

«Это абсолютно не помогло. Сегодня Россия оттесняет Украину на Запад. С каждым днём они освобождают всё больше и больше территорий», — сказал военный.

Ранее издание Responsible Statecraft писало, что странам Запада необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не случился полный крах.