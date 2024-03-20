В Белгородской области начнут выдачу продуктов жителям обстреливаемых населённых пунктов

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что белгородские власти 21 марта начнут выдачу бесплатных продуктовых наборов жителям ряда населённых пунктов из-за проблем с работой магазинов на фоне обстрелов.

Об этом он рассказал в видеообращении в своём Telegram-канале.

Речь идёт о таких населённых пунктах, как Козинка, Гора-Подол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Горьковский, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Луговка, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Масычево.

Также сообщалось, что власти будут убеждать жителей обстреливаемых районов Белгородской области уехать.

Кроме того, блокпосты установят в ряде населённых пунктов Белгородской области.