В Белгородской области начнут выдачу продуктов жителям обстреливаемых населённых пунктов
Об этом он рассказал в видеообращении в своём Telegram-канале.
Речь идёт о таких населённых пунктах, как Козинка, Гора-Подол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Горьковский, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Луговка, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Масычево.
Также сообщалось, что власти будут убеждать жителей обстреливаемых районов Белгородской области уехать.
Кроме того, блокпосты установят в ряде населённых пунктов Белгородской области.