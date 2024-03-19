Блокпосты установят в ряде населённых пунктов Белгородской области

Власти Белгородской области совместно с оперативным штабом приняли решение с 20 марта установить блокпосты в ряде населённых пунктов региона. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, это решение было принято из соображений безопасности. Гладков отметил, что въезд будет ограничен на территориях населённых пунктов Козинка, Гора-Подол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено.

«Это значит, что будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы Минобороны и администрации», — сообщил Гладков в видеоролике, которым поделился в своём Telegram-канале.

Ранее поступила информация, что на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность, позднее ракетную опасность отменили.