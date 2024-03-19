Блокпосты установят в ряде населённых пунктов Белгородской области
По его словам, это решение было принято из соображений безопасности. Гладков отметил, что въезд будет ограничен на территориях населённых пунктов Козинка, Гора-Подол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено.
«Это значит, что будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы Минобороны и администрации», — сообщил Гладков в видеоролике, которым поделился в своём Telegram-канале.
Ранее поступила информация, что на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность, позднее ракетную опасность отменили.