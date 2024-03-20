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Гладков: власти будут убеждать жителей обстреливаемых районов Белгородской области уехать

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Много жителей Белгородской области остаются в обстреливаемых населённых пунктах, это недопустимо, властям следует убедить их выехать оттуда.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«... задача органам местного самоуправления — увеличить количество подомовых обходов по тем домам и квартирам, в которых остаются жители, и убедить по возможности переехать в те населённые пункты, в которых расположены их родственники, если они готовы принять», — сказал глава региона.

Ранее стало известно, что блокпосты установят в ряде населённых пунктов Белгородской области.

Также Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду сбили 11 воздушных целей.

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