Трёх полицейских в Алма-Ате приговорили и осудили за пытки задержанных
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Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
«В суде Алмалинского района Алма-Аты огласили приговор в отношении трёх сотрудников полиции по фактам пыток в период январских событий. Уголовное дело расследовано спецпрокурорами города Алма-Ата», — говорится в сообщении.
Пресс-служба правительства Казахстана ранее заявила, что более 350 объектов недвижимости в стране пострадало в результате беспорядков.
В стране также задержали главарей причастных к организации беспорядков группировок.