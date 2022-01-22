Более 350 объектов недвижимости в Казахстане пострадали в результате беспорядков
- AP
«В ходе беспорядков в стране пострадал 351 объект недвижимости, по которому требуется проведение ремонтно-восстановительных работ. Из них 45 зданий государственных органов и 306 — коммерческих объектов в восьми регионах», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Уточняется, что объекты были повреждены в целом ряде городов и областей.
«Это города Алма-Ата, Шымкент, Алма-Атинская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области», — уточняется в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Казахстане после беспорядков завели более 1800 уголовных дел.